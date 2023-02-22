Дикая стенка на стенку двух групп подростков в московском ТЦ попала на видео

В одном из самых крупных торговых центров Москвы подростки устроили массовую драку на глазах у покупателей. Между собой сцепились как минимум 10 школьников, кадры потасовки публикует SHOT.

Подростки в ТЦ "Авиапарк" сцепились в драке. Видео © t.me / SHOT

По информации телеграм-канала, причиной побоища стал внешний вид — одной компании не понравилось, как одета другая. Бои развернулись рядом с эскалатором на парковку. При этом охранник торгового центра в конфликт вмешался не сразу и сначала просто стоял в эпицентре событий и смотрел на происходящее.

Похоже, что школьникам пригрозили посетители ТЦ, поэтому дерущиеся перекочевали на верхний этаж, где находится фудкорт. Потом, судя по видео, подростки продолжили драку напротив одного из супермаркетов. Видео снимали девочки, которые после начала конфликта держались в стороне и наблюдали за приятелями.