В Петербурге разборки пьяной парочки закончились дракой с полицией

В Санкт-Петербурге у Сенной площади произошла драка между пьяным мужчиной и полицейским. Как рассказал Лайфу очевидец, выпившая пара стояла на улице, они ругались. Вышедшие из метро сотрудники МВД решили помочь женщине, которая отгоняла от себя приятеля. Но тот вдруг набросился на полицейских, завязалась потасовка.

Драка пьяного с полицейским в Санкт-Петербурге. Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

На кадрах, предоставленных Лайфу очевидцем, видно, что пьяный мужчина пытался наносить удары полицейскому руками и ногами. Вскоре представитель правоохранительных органов скрутил строптивца. В это время коллега сотрудника МВД вызывала подкрепление и пыталась сдержать пьяную партнёршу агрессора. Та всё время требовала, чтобы её спутник по имени Эдик успокоился.