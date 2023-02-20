В Петербурге разборки пьяной парочки закончились дракой с полицией
Пьяный мужчина в Петербурге устроил драку с полицейским
В Санкт-Петербурге у Сенной площади произошла драка между пьяным мужчиной и полицейским. Как рассказал Лайфу очевидец, выпившая пара стояла на улице, они ругались. Вышедшие из метро сотрудники МВД решили помочь женщине, которая отгоняла от себя приятеля. Но тот вдруг набросился на полицейских, завязалась потасовка.
На кадрах, предоставленных Лайфу очевидцем, видно, что пьяный мужчина пытался наносить удары полицейскому руками и ногами. Вскоре представитель правоохранительных органов скрутил строптивца. В это время коллега сотрудника МВД вызывала подкрепление и пыталась сдержать пьяную партнёршу агрессора. Та всё время требовала, чтобы её спутник по имени Эдик успокоился.
Ранее Лайф писал,что сына Жириновского арестовали на 15 суток за избиение полицейского в отделе. Олег Эйдельштейн во время отдыха в московском ресторане устроил пьяную ссору. Лайф публиковал видео с камер. Позже в полицейском участке он напал на правоохранителя. У стража порядка диагностировали ушиб правой ключицы.
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