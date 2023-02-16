Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 февраля, 10:20
5420

Сына Жириновского арестовали на 15 суток за избиение полицейского в отделе

Тверской суд Москвы отправил внебрачного сына Владимира Жириновского, Олега Эйдельштейна, под административный арест за нападение на полицейского. Об этом пишет SHOT.

Согласно решению суда, он проведёт ближайшие 15 суток в камере.

Появилось видео скандала в московском ресторане с участием сына Жириновского

Появилось видео скандала в московском ресторане с участием сына Жириновского

Как рассказывал Лайф, внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн во время отдыха в московском ресторане устроил пьяную ссору. Лайф публиковал видео с камер. Позже в полицейском участке он напал на правоохранителя. У стража порядка диагностировали ушиб правой ключицы.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Николь Вербер
  • Новости
  • Владимир Жириновский
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров