Сына Жириновского арестовали на 15 суток за избиение полицейского в отделе

Тверской суд Москвы отправил внебрачного сына Владимира Жириновского, Олега Эйдельштейна, под административный арест за нападение на полицейского. Об этом пишет SHOT .

Как рассказывал Лайф, внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн во время отдыха в московском ресторане устроил пьяную ссору. Лайф публиковал видео с камер. Позже в полицейском участке он напал на правоохранителя. У стража порядка диагностировали ушиб правой ключицы.