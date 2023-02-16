Появилось видео скандала в московском ресторане с участием сына Жириновского
Появились кадры из московского ресторана "Ткемали", где внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского устроил пьяный дебош, за что был задержан полицией. Видео публикует SHOT.
Внебрачный сын Владимира Жириновского в ресторане "Ткемали" в Москве. Видео © t.me / SHOT
Олег Эйдельштейн, по данным издания, устроил конфликт из-за подсевшего за его столик незнакомца. Когда сотрудники ресторана попытались успокоить всех участников ссоры, то досталось и им. На видео с камер наблюдения невозмутимый Эйдельштейн стоит у выхода, отказываясь покинуть заведение. Затем появляются полицейские, которым сын политика что-то бурно доказывает, но потом всё же вынужденно следует за ними.
Напомним, 14 февраля внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн устроил пьяную ссору в московском ресторане, где отдыхал с приятелями. Уже в полицейском участке он накинулся на стража порядка, у которого позже был диагностирован ушиб правой ключицы. Эйдельштейну грозит статья за применение насилия в отношении представителя власти.
t.me / SHOT