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16 февраля, 09:30
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Внебрачный сын Жириновского закатил скандал в московском ресторане и избил полицейского

Внебрачный сын Жириновского избил полицейского после дебоша в ресторане в центре Москвы

<p>Олег Эйдельштейн. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Олег Эйдельштейн. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн так бурно отметил 14 февраля в московском ресторане, что теперь ему грозит статья за применение насилия в отношении представителя власти. По данным SHOT, в День всех влюблённых родственник известного политика пришёл в "Ткемали", но тихого вечера не получилось, так как Эйдельштейн закатил скандал.

Около десяти вечера правоохранителям поступило сообщение о начавшемся конфликте. Прибывшие стражи порядка увидели разъярённого Олега Эйдельштейна и увезли его в отдел. Однако там дебошир не остановился: начал оскорблять полицейских и ударил одного из них в грудь. Позже у стража порядка обнаружили ушиб правой ключицы. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

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Матвей Константинов
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