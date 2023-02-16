Внебрачный сын Жириновского закатил скандал в московском ресторане и избил полицейского

Внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн так бурно отметил 14 февраля в московском ресторане, что теперь ему грозит статья за применение насилия в отношении представителя власти. По данным SHOT, в День всех влюблённых родственник известного политика пришёл в "Ткемали", но тихого вечера не получилось, так как Эйдельштейн закатил скандал.

Около десяти вечера правоохранителям поступило сообщение о начавшемся конфликте. Прибывшие стражи порядка увидели разъярённого Олега Эйдельштейна и увезли его в отдел. Однако там дебошир не остановился: начал оскорблять полицейских и ударил одного из них в грудь. Позже у стража порядка обнаружили ушиб правой ключицы. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.