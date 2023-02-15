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15 февраля, 10:35
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Стало известно, когда откроют капсулу с прогнозами Жириновского

Депутат Нилов: Капсулу с прогнозами Владимира Жириновского откроют в 2036 году

<p>ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

ТАСС / Валерий Шарифулин

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал, когда откроют капсулу с прогнозами Владимира Жириновского, которая хранится в музее партии. В беседе с журналистами депутат отметил, что у знаменитого политика не было никаких дневников.

"Всё, что было, он наговаривал на камеру на встречах, на диктофон, всё это есть в открытом доступе, есть в архивах ЛДПР. Единственное, что он оставил в качестве своих прогнозов, и то, что мы сможем узнать только после 2030 года, находится в капсуле в музее ЛДПР. В 2036 году мы её откроем, и очередные, мы убеждены, его прогнозы сбудутся", — сказал Нилов.

Также парламентарий прокомментировал информацию СМИ о том, что в российских соцсетях в последние недели появились боты с фальшивыми предсказаниями Жириновского, якобы взятыми из его дневника.

"Не было никакого дневника, где он писал свои пророчества <...> Это в Интернет кто-то запустил специально так называемую мульку для того, чтобы привлекать дополнительных подписчиков", — подчеркнул Нилов.

Жириновский ещё в 2013 году предсказал землетрясение в Турции

Жириновский ещё в 2013 году предсказал землетрясение в Турции

А ранее Лайф писал, что на "Авито" нашли документальный лот из "криминального прошлого" Жириновского. На продажу выставили материалы административного дела, возбуждённого ещё при СССР в отношении бывшего лидера ЛДПР, цена вопроса — 100 тысяч рублей.

Никита Никонов
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