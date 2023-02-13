Жириновский ещё в 2013 году предсказал землетрясение в Турции
Экс-глава ЛДПР Владимир Жириновский ещё в 2013 году предсказал мощное землетрясение в Турции. Партия опубликовала на российском видеохостинге Rutube интервью политика десятилетней давности.
Тогда Жириновский подчеркнул, что у определённых структур на Западе есть возможность устраивать стихийные бедствия, в том числе наводнения и землетрясения. Однако делается это только в Азии или Африке. Политик утверждал, что люди могут только предполагать, где и когда случится бедствие, чтобы попытаться спастись.
"Землетрясения и связанные с ними наводнения — всё это можно делать искусственно. Или эпидемии заболеваний... Выпускаются возбудители. Но делается хитро. Это происходит только в Азии или Африке. <...> Опасно, когда это искусственно. Стихию мы не остановим", — заявил он.
Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, число погибших составляет 31 643 человека, а пострадавших — 80 278. При этом более шести тысяч зданий разрушено. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в том числе Сирии.
ТАСС / Антон Новодережкин