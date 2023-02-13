Жириновский ещё в 2013 году предсказал землетрясение в Турции

Экс-глава ЛДПР Владимир Жириновский ещё в 2013 году предсказал мощное землетрясение в Турции. Партия опубликовала на российском видеохостинге Rutube интервью политика десятилетней давности.

Тогда Жириновский подчеркнул, что у определённых структур на Западе есть возможность устраивать стихийные бедствия, в том числе наводнения и землетрясения. Однако делается это только в Азии или Африке. Политик утверждал, что люди могут только предполагать, где и когда случится бедствие, чтобы попытаться спастись.