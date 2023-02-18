В Уфе двое школьников заставили сверстника раздеться в туалете ТЦ и сняли это на видео

В Уфе двое школьников издевались над сверстником в торговом центре. Свои действия они записали на видео, которое потом разлетелось по мессенджерам.

По данным телеграм-канала Mash Batash, 13-летние подростки постоянно унижали сверстника. В частности, они установили на его смартфон опцию "Родительский контроль" и рассказывали друзьям о всех действиях школьника. А в минувшие выходные хулиганы затащили жертву в туалет ТЦ "Планета" и под угрозой физического насилия заставили раздеться на камеру. Видеороликом уже заинтересовался Следственный комитет Башкирии. По факту инцидента проводится проверка.

"Следователями совместно с сотрудниками полиции организован комплекс проверочных мероприятий с целью правовой оценки ситуации и установления всех причин и условий, способствующих произошедшему", — говорится в сообщении надзорного ведомства.