Нокаут ударом ноги: Лайф публикует видео жёсткой драки школьников в Башкирии

В школе № 4 в башкирском городе Мелеузе ученик ударом ногой по лицу нокаутировал сверстника. Всё происходило на перемене на глазах у других детей. Конфликт между подростками попал на видео, кадры появились в распоряжении Лайфа.

Жёсткая драка учеников в школе в Башкирии. Видео © LIFE

На них видно, как один из школьников держит другого и наносит удары, на что тот пытается ответить. После этого потасовка продолжается, а кульминацией конфликта стали два удара ногой по лицу одному из подростков. После второго мальчик упал на пол. При этом другие учащиеся спокойно наблюдали за ситуацией и не пытались вмешаться в драку. Директор школы Юрий Зайцев в беседе с порталом Ufa1.ru рассказал, что инцидент произошёл около недели назад.

"Такое случается очень редко, но в данном моменте у ребят была неприязнь друг к другу. Тот, который упал, постоянно дразнил другого. В один из таких моментов схватились, боролись, потом разошлись, но в белом мальчик внезапно ударил его ногой. Через полчаса пригласили родителей, травм никаких обнаружено не было", — уточнил он.

По словам директора, он предложил родителям пострадавшего мальчика написать заявление в полицию, однако те отказались. С детьми, которые снимали драку на видео, тоже была проведена беседа, почему они просто стояли и смотрели. Тем не менее региональная прокуратура заинтересовалась случившимся и организовала проверку.