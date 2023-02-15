Восьмиклассник-двоечник из Ленобласти угрожал взорвать школу "для жертвоприношения Сатане"

В Выборге Ленинградской области уставший от двоек восьмиклассник решил взорвать школу, предупредив об этом заранее директора. К счастью, осуществить задуманное ему вовремя помешали правоохранители. Подробности истории узнал Лайф.

По нашим данным, отстающий в учёбе подросток и по совместительству "фанат Сатаны" решил в прямом смысле стереть с лица земли, как он считал, источник всех своих проблем. Так, 14-летний школьник якобы очень устал от плохих оценок, учителей и одноклассников, поэтому собрался взорвать школу.

Предусмотрительный ученик перед преступлением создал фейковый аккаунт в социальной сети и начал писать гневные сообщения директору школы. В них он и рассказал о том, что в учреждении будет "маленький взрыв" и что перед этим стоит эвакуировать первоклашек, ведь они ни в чём не виноваты и "для жертвоприношения не нужны". Дату и время предполагаемого теракта школьник тоже написал.

Кроме того, разъярённый двоечник пожелал ученикам и всему педагогическому составу "гореть в аду" и заявил, что все они вскоре будут "глотать пыль разрушенного здания". Каждому он также пообещал "слёзы на могилах детей и учителей".

Прочитав гневные сообщения, директор незамедлительно обратилась в полицию и всё рассказала. Позже восьмиклассника вычислили и задержали. Лайф узнал, что подросток, который живёт с опекуншей-бабушкой, находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".