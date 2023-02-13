В Казахстане девятиклассник с топором и ножом ранил трёх учеников

В городе Петропавловске в Казахстане вооружённый ножом и топором девятиклассник напал в школе на других учеников, пострадало три человека. Об этом сообщает мэрия города.

Как передаёт "Казинформ" со ссылкой на руководителя местного Управления образования Назира Жашибекова, инцидент произошёл около 08:00 по местному времени (05:00 мск). Школьник ранил двух десятиклассников и одного девятиклассника. Двое школьников были доставлены в больницу с колотыми ранами головы и предплечья, третьему оказали медпомощь на месте. Состояние всех троих стабильное.

"Сумки учеников не обыскивают. Зашёл в туалет, оттуда вышел уже с ножом и топором. Иная информация не разглашается", — сказал Жашибеков.