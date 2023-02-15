Странный тренд: Ещё один уральский школьник выдумал ДТП из-за грязной одежды

В Екатеринбурге школьник выдумал, что попал в ДТП, чтобы дома не ругали за грязную одежду. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на ГИБДД.

13 февраля в инспекцию поступило сообщение о том, что водитель "Лады" сбил несовершеннолетнего пешехода во дворе, а затем скрылся. Однако полицейские выяснили, что на самом деле ребёнок шёл из школы домой и испугался агрессивной бродячей собаки, которая была во дворе. Мальчик стал убегать от неё, но споткнулся, упал, ударился рукой и испачкал одежду. Маме он рассказал историю про ДТП.