Странный тренд: Ещё один уральский школьник выдумал ДТП из-за грязной одежды
В Екатеринбурге ребёнок выдумал ДТП, чтобы дома не ругали за грязную одежду
В Екатеринбурге школьник выдумал, что попал в ДТП, чтобы дома не ругали за грязную одежду. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на ГИБДД.
13 февраля в инспекцию поступило сообщение о том, что водитель "Лады" сбил несовершеннолетнего пешехода во дворе, а затем скрылся. Однако полицейские выяснили, что на самом деле ребёнок шёл из школы домой и испугался агрессивной бродячей собаки, которая была во дворе. Мальчик стал убегать от неё, но споткнулся, упал, ударился рукой и испачкал одежду. Маме он рассказал историю про ДТП.
За последние дни это уже второй случай, когда екатеринбургские школьники выдумывают ДТП. 1 февраля Лайф рассказывал о подростке, который по дороге в школу поскользнулся и испачкал одежду, а затем выдумал историю о машине, которая его якобы сбила.
Shutterstock