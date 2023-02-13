В Калининградской области двух школьников госпитализировали после курения вейпа
В Калининградской области два подростка отравились жидкостью для вейпа. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Первый случай произошёл в посёлке Знаменское. Семиклассник покурил на перемене вейп, который дал ему старшеклассник. На уроке подростку стало плохо, из-за чего его отвели в другой кабинет — отдохнуть в тишине. Состояние ухудшилось, когда мальчик был в столовой. После второго приступа школьника госпитализировали и поставили ему капельницу.
Аналогичная ситуация произошла с восьмиклассником из посёлка Луговое с одним отличием: он потерял сознание после первой же затяжки. Сейчас подростки чувствуют себя лучше, оба ходят в школу. Тем временем полиция ищет партию некачественных вейпов.
Ранее Лайф рассказывал, что Роспотребнадзор поддержал инициативу о запрете вейпов. Аналогичную позицию высказали и в Минздраве. Однако в Минфине отметили, что это может обернуться потерями для бюджета и нелегальной торговлей. Также известно, что в России с 1 марта увеличатся ставки акцизов на сигареты, папиросы (2%), жидкости для вейпов и нагреваемый табак.
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