В Калининградской области двух школьников госпитализировали после курения вейпа

В Калининградской области два подростка отравились жидкостью для вейпа. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Первый случай произошёл в посёлке Знаменское. Семиклассник покурил на перемене вейп, который дал ему старшеклассник. На уроке подростку стало плохо, из-за чего его отвели в другой кабинет — отдохнуть в тишине. Состояние ухудшилось, когда мальчик был в столовой. После второго приступа школьника госпитализировали и поставили ему капельницу.