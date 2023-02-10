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10 февраля, 20:49

"Рот открыл быстро": Учитель в Тольятти заставил школьников есть бумагу на уроке

В Тольятти учитель заставил школьников есть бумагу на уроке

В Тольятти учитель на уроке заставил учеников есть бумагу. Всё произошло, по предварительным данным, в школе № 62. Что послужило причиной такого поведения преподавателя, неизвестно. Одноклассникам удалось заснять происходящее на камеру, а видео было опубликовано в паблике "Чёрное Белое ТОЛЬЯТТИ" в социальной сети "ВКонтакте".

В Тольятти учитель заставил школьников есть бумагу на уроке © VK / "Чёрное Белое ТОЛЬЯТТИ"

Преподаватель подошёл к парте и заставил парня открыть рот, после чего попытался засунуть туда бумагу. Эти же действия он повторил ещё с четырьмя подростками, которые находились рядом.

"Двоечники", — сказал учитель, когда закончил "воспитание" и вернулся к доске.

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В комментариях к посту представитель Муниципального центра управления Тольятти сообщил, что региональный департамент образования проверит случившееся.

Ранее Лайф писал, что в Петербурге школьник едва не остался без руки, взорвав на уроке страйкбольную гранату. Хлопок от взрыва был настолько громкий, что его услышали на соседних этажах.

Обложка ©

VK / "Чёрное Белое ТОЛЬЯТТИ"

Юлия Коновалова
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