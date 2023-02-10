"Рот открыл быстро": Учитель в Тольятти заставил школьников есть бумагу на уроке
В Тольятти учитель заставил школьников есть бумагу на уроке
В Тольятти учитель на уроке заставил учеников есть бумагу. Всё произошло, по предварительным данным, в школе № 62. Что послужило причиной такого поведения преподавателя, неизвестно. Одноклассникам удалось заснять происходящее на камеру, а видео было опубликовано в паблике "Чёрное Белое ТОЛЬЯТТИ" в социальной сети "ВКонтакте".
В Тольятти учитель заставил школьников есть бумагу на уроке © VK / "Чёрное Белое ТОЛЬЯТТИ"
Преподаватель подошёл к парте и заставил парня открыть рот, после чего попытался засунуть туда бумагу. Эти же действия он повторил ещё с четырьмя подростками, которые находились рядом.
"Двоечники", — сказал учитель, когда закончил "воспитание" и вернулся к доске.
В комментариях к посту представитель Муниципального центра управления Тольятти сообщил, что региональный департамент образования проверит случившееся.
Ранее Лайф писал, что в Петербурге школьник едва не остался без руки, взорвав на уроке страйкбольную гранату. Хлопок от взрыва был настолько громкий, что его услышали на соседних этажах.