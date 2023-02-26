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26 февраля, 20:48

"Ведёт к популяризации драк": Мизулина решила запретить СМИ писать про ЧВК "Рёдан"

Мизулина призвала запретить СМИ освещать ситуацию вокруг ЧВК "Рёдан"

Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина заявила, что СМИ нужно запретить освещать ситуацию с ЧВК "Рёдан", так как это пропагандирует "драки и антисоциальные явления". Об этом она написала в телеграм-канале.

"Считаю, что у СМИ и крупных медиаресурсов (таких, как крупные ТГ-каналы) должен быть прямой запрет на освещение подобных тем. Ни к чему полезному, кроме как к популяризации драк, антисоциальных явлений, нападений на школы, их столь пристальное внимание к деятельности субкультурных течений не ведёт", — считает Мизулина.

Появились видео полицейских облав на "подростков-пауков" из ЧВК "Рёдан" в российских ТЦ

Появились видео полицейских облав на "подростков-пауков" из ЧВК "Рёдан" в российских ТЦ

Глава Лиги безопасного Интернета добавила, что медиа должны задумываться, с какой целью они создают контент и к чему ведёт их деятельность.

Напомним, 22 февраля в московском ТЦ "Авиапарк" подростки устроили массовую драку на глазах у покупателей. Стычки продолжались несколько дней. Оказалось, что к инцидентам причастны члены молодёжной субкультуры ЧВК "Рёдан". В результате проверок столичных ТЦ было задержано 226 человек. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Полицейские нашли у подростков газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты.

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Юлия Коновалова
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