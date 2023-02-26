"Ведёт к популяризации драк": Мизулина решила запретить СМИ писать про ЧВК "Рёдан"

Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина заявила, что СМИ нужно запретить освещать ситуацию с ЧВК "Рёдан", так как это пропагандирует "драки и антисоциальные явления". Об этом она написала в телеграм-канале.

"Считаю, что у СМИ и крупных медиаресурсов (таких, как крупные ТГ-каналы) должен быть прямой запрет на освещение подобных тем. Ни к чему полезному, кроме как к популяризации драк, антисоциальных явлений, нападений на школы, их столь пристальное внимание к деятельности субкультурных течений не ведёт", — считает Мизулина.