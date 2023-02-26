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26 февраля, 12:35

Шесть подростков поместили в приют после массовой драки "пауков" из ЧВК "Рёдан"

Шесть подростков поместили в приют после массовой драки в московском ТЦ "Авиапарк"

<p>Драка в "Авиапарке". Обложка © t.me / SHOT</p>

Драка в "Авиапарке". Обложка © t.me / SHOT

Шесть подростков были помещены в приют после массовой драки, которая произошла в московском торговом центре "Авиапарк". Как сообщает "Рен-ТВ", также один из участников потасовки доставлен в больницу.

В результате проверок ТЦ было задержано 226 человек. Полицейские нашли у 37 из них 27 газовых баллончиков, 10 ножей и 2 страйкбольных пистолета.

Лайф рассказывал, что 22 февраля в московском ТЦ "Авиапарк" подростки устроили массовую драку на глазах у покупателей. Стычки продолжались несколько дней. Причиной побоища стал внешний вид: одной компании не понравилось, как одета другая. После первого инцидента в полицию доставили девять подростков. В отношении участников драки возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Известно, что к дракам оказались причастны члены молодёжной субкультуры ЧВК "Рёдан".

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Оксана Попова
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