С пауком и чёрными волосами: Что за субкультура ЧВК "Рёдан" и почему её требуют запретить

Лига безопасного интернета (ЛБИ) обратится в суд с просьбой о запрете в России новой молодёжной субкультуры ЧВК "Рёдан", последователи которой причастны к регулярным массовым дракам в Москве. Об этом заявила директор организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. Также запрос ЛБИ о блокировке всех каналов неформального движения в скором времени поступит в Роскомнадзор.

По словам Мизулиной, ЛБИ проведёт закрытое заседание по теме запрета "Рёдана", а символы неформалов будут приравнены к свастике. Данное националистическое движение, как она подчеркнула, способствует развитию агрессии у подростков, а также в целом плохо влияет на детскую психику. По требованию Мизулиной, полиция уже начала задерживать подростков из новой субкультуры.

Полицейские в ТЦ "Авиапарк". Видео © LIFE

"Лига безопасного интернета отправила запрос в суд о запрете неонацистского движения "Рёдан". Всем, кто активно участвует в нём, грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет", — написала она в телеграм-канале.

К слову, о новой субкультуре в СМИ заговорили после 22 февраля, когда в ТЦ "Авиапарк" в Москве начались массовые драки, которые продолжаются по сей день. По нашим данным, после первого инцидента в полицию были доставлены девять подростов, ещё двоих разыскивают за нарушение общественного порядка. В отношении участников драки возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. После того как в "Авиапарке" ожидаемо начались полицейские облавы, драки начали проходить и в ТЦ "Маркос молл". В соцсетях сообщают, что накануне было задержано свыше 30 несовершеннолетних. Сегодня же возле торговых центров столицы дежурят патрули. Посетители ТЦ рассказали Лайфу, что члены группировки "Рёдан" держат всех в страхе, так как постоянно устраивают массовые драки. Некоторые очевидцы замечали, что подростки спокойно могут разгуливать по ТЦ с ножами.

Отметим, что отличительной особенностью нового молодёжного движения являются паук с цифрой четыре, длинные чёрные волосы и клетчатые штаны. Своими врагами представители движения считают ультрапатриотичных граждан, лиц неславянской внешности, а также футбольных фанатов. Известно, что школьники подражают героям японского аниме Hunter x Hunter, в котором рассказывается про главаря преступной группировки "Пауки" Геней Рёдане.