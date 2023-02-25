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25 февраля, 15:39

Подростки устроили беспорядки в московском ТЦ "Авиапарк", желая разобраться с "пауками"

Столичный торговый центр "Авиапарк" превратился в арену для охотников за "пауками", то есть за членами набирающей популярность среди подростков-анимешников субкультуры ЧВК "Рёдан". За происходящим следил корреспондент Лайфа.

Обстановка в ТЦ "Авиапарк", где тусуются группы неформальных подростков. Видео © LIFE

Толпа подростков убегала от полицейских, сбивая всех на своём пути. При этом цели своего нахождения в ТЦ внятно практически никто объяснить не смог. Тем не менее некоторые юноши без лишней скромности заявляют, что пришли сегодня в "Авиапарк", чтобы избить группировку "пауков". Несмотря на присутствие правоохранителей, несколько ребят всё ещё продолжают курсировать по этажам торгового центра в поиске врагов, но натыкаются друг на друга. "Пауки", по всей видимости, уже разбежались.

"Ты паук?" — кричит один из "охотников" подростку, на что тот отвечает отрицательно и задаёт сверстнику аналогичный вопрос. После чего ребята продолжают разыскивать членов неформальной группировки.

С пауком и чёрными волосами: Что за субкультура ЧВК "Рёдан"

С пауком и чёрными волосами: Что за субкультура ЧВК "Рёдан"

Как уже рассказывал Лайф, о новой субкультуре в СМИ заговорили после 22 февраля, когда в ТЦ "Авиапарк" в Москве начались массовые драки, которые продолжаются по сей день. По нашим данным, после первого инцидента в полицию доставили девять подростов, ещё двоих разыскивают за нарушение общественного порядка. В отношении участников драки возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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