Появились видео полицейских облав на "подростков-пауков" из ЧВК "Рёдан" в российских ТЦ
Полиция в Новосибирске и Петербурге устроила облавы на подростков из ЧВК "Рёдан"
В Новосибирске массовые задержания подростков в ТЦ. Фото © VK / Supernews_nsk
В Новосибирске полиция задержала в торговом центре несколько человек, в том числе подростков, чтобы пресечь возможные противоправные действия. Предположительно, речь идёт о молодёжном движении "Рёдан", которое провоцирует и устраивает массовые драки. Об этом сообщили ТАСС в УМВД РФ по региону.
"С целью недопущения противоправных деяний на территории одного из торговых центров Центрального района Новосибирска сотрудниками полиции осуществлены необходимые мероприятия, в результате которых ряд граждан, в том числе несовершеннолетние, доставлены в отделы полиции органов внутренних дел региона. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в заявлении.
В Санкт-Петербурге полиция прибыла в торговый центр для пресечения преступлений. Видео © VK / "Это чисто Питер"
Аналогичные задержания прошли и в других крупных городах. В торговом центре в Санкт-Петербурге посетители заметили сотрудников ОМОНа, а также припаркованные полицейские машины возле здания. Кадры публикуются в соцсети. Как сообщается, здесь также задерживают участников движения "Рёдан" в их традиционной одежде с пауком.
Лайф писал, что 22 февраля в московском ТЦ "Авиапарк" подростки устроили массовую драку на глазах у покупателей. Стычки продолжались несколько дней. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Известно, что к дракам причастны члены молодёжной субкультуры ЧВК "Рёдан". В результате проверок столичных ТЦ было задержано 226 человек. Полицейские нашли у них газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты.