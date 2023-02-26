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26 февраля, 16:11

Появились видео полицейских облав на "подростков-пауков" из ЧВК "Рёдан" в российских ТЦ

Полиция в Новосибирске и Петербурге устроила облавы на подростков из ЧВК "Рёдан"

<p>В Новосибирске массовые задержания подростков в ТЦ. Фото © VK / <a href="https://vk.com/public211574563?w=wall-211574563_183" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Supernews_nsk</a></p>

В Новосибирске массовые задержания подростков в ТЦ. Фото © VK / Supernews_nsk

В Новосибирске полиция задержала в торговом центре несколько человек, в том числе подростков, чтобы пресечь возможные противоправные действия. Предположительно, речь идёт о молодёжном движении "Рёдан", которое провоцирует и устраивает массовые драки. Об этом сообщили ТАСС в УМВД РФ по региону.

"С целью недопущения противоправных деяний на территории одного из торговых центров Центрального района Новосибирска сотрудниками полиции осуществлены необходимые мероприятия, в результате которых ряд граждан, в том числе несовершеннолетние, доставлены в отделы полиции органов внутренних дел региона. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в заявлении.

В Санкт-Петербурге полиция прибыла в торговый центр для пресечения преступлений. Видео © VK / "Это чисто Питер"

Аналогичные задержания прошли и в других крупных городах. В торговом центре в Санкт-Петербурге посетители заметили сотрудников ОМОНа, а также припаркованные полицейские машины возле здания. Кадры публикуются в соцсети. Как сообщается, здесь также задерживают участников движения "Рёдан" в их традиционной одежде с пауком.

С пауком и чёрными волосами: Что за субкультура ЧВК "Рёдан"

С пауком и чёрными волосами: Что за субкультура ЧВК "Рёдан"

Лайф писал, что 22 февраля в московском ТЦ "Авиапарк" подростки устроили массовую драку на глазах у покупателей. Стычки продолжались несколько дней. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Известно, что к дракам причастны члены молодёжной субкультуры ЧВК "Рёдан". В результате проверок столичных ТЦ было задержано 226 человек. Полицейские нашли у них газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты.

Татьяна Миссуми
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