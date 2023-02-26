Появились видео полицейских облав на "подростков-пауков" из ЧВК "Рёдан" в российских ТЦ

В Новосибирске полиция задержала в торговом центре несколько человек, в том числе подростков, чтобы пресечь возможные противоправные действия. Предположительно, речь идёт о молодёжном движении "Рёдан", которое провоцирует и устраивает массовые драки. Об этом сообщили ТАСС в УМВД РФ по региону.

"С целью недопущения противоправных деяний на территории одного из торговых центров Центрального района Новосибирска сотрудниками полиции осуществлены необходимые мероприятия, в результате которых ряд граждан, в том числе несовершеннолетние, доставлены в отделы полиции органов внутренних дел региона. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в заявлении.

В Санкт-Петербурге полиция прибыла в торговый центр для пресечения преступлений. Видео © VK / "Это чисто Питер"