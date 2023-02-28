В Улан-Удэ полиция пресекла массовую драку подростков из "ЧВК Рёдан"

В Бурятии полиция предотвратила попытку подростков устроить массовую драку, среди участников фигурируют сторонники молодёжного движения "ЧВК Рёдан". Об этом сообщили РИА "Новости" в УМВД по республике.

В Бурятии полиция предотвратила попытку подростков устроить массовую драку. Видео © VK / "Ариг Ус"

"В УМВД России по Улан-Удэ доставлены восемь несовершеннолетних, которые после профилактической беседы переданы законным представителям", — отметили в ведомстве.