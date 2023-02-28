В Улан-Удэ полиция пресекла массовую драку подростков из "ЧВК Рёдан"
В Улан-Удэ предотвратили массовую драку подростков из "ЧВК Рёдан". Обложка © VK / Мой Улан-Удэ
В Бурятии полиция предотвратила попытку подростков устроить массовую драку, среди участников фигурируют сторонники молодёжного движения "ЧВК Рёдан". Об этом сообщили РИА "Новости" в УМВД по республике.
В Бурятии полиция предотвратила попытку подростков устроить массовую драку. Видео © VK / "Ариг Ус"
"В УМВД России по Улан-Удэ доставлены восемь несовершеннолетних, которые после профилактической беседы переданы законным представителям", — отметили в ведомстве.
Инцидент произошёл накануне возле ТЦ "Форум" в Улан-Удэ. Бдительные горожане заподозрили неладное в сходке молодых людей, засняли на видео и обратились в полицию. По данным следствия, принять участие в массовых беспорядках должны были около 80 человек.
Напомним, на прошлой неделе в ТЦ "Авиапарк" в Москве произошла массовая драка, участниками которой стали члены новой молодёжной субкультуры "ЧВК Рёдан". При задержании у них обнаружили газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты. Также были пресечены попытки устроить подобные драки в других городах. Например, в Петербурге задержали порядка 150 подростков.