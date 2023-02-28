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28 февраля, 09:02

В Улан-Удэ полиция пресекла массовую драку подростков из "ЧВК Рёдан"

<p>В Улан-Удэ предотвратили массовую драку подростков из "ЧВК Рёдан". Обложка © VK / <a href="https://vk.com/burytulan" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мой Улан-Удэ</a></p>

В Улан-Удэ предотвратили массовую драку подростков из "ЧВК Рёдан". Обложка © VK / Мой Улан-Удэ

В Бурятии полиция предотвратила попытку подростков устроить массовую драку, среди участников фигурируют сторонники молодёжного движения "ЧВК Рёдан". Об этом сообщили РИА "Новости" в УМВД по республике.

В Бурятии полиция предотвратила попытку подростков устроить массовую драку. Видео © VK / "Ариг Ус"

"В УМВД России по Улан-Удэ доставлены восемь несовершеннолетних, которые после профилактической беседы переданы законным представителям", отметили в ведомстве.

Инцидент произошёл накануне возле ТЦ "Форум" в Улан-Удэ. Бдительные горожане заподозрили неладное в сходке молодых людей, засняли на видео и обратились в полицию. По данным следствия, принять участие в массовых беспорядках должны были около 80 человек.

Роскомнадзор проверит публикации о "ЧВК Рёдан" в Сети

Роскомнадзор проверит публикации о "ЧВК Рёдан" в Сети

Напомним, на прошлой неделе в ТЦ "Авиапарк" в Москве произошла массовая драка, участниками которой стали члены новой молодёжной субкультуры "ЧВК Рёдан". При задержании у них обнаружили газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты. Также были пресечены попытки устроить подобные драки в других городах. Например, в Петербурге задержали порядка 150 подростков.

Татьяна Миссуми
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