Роскомнадзор проверит публикации о "ЧВК Рёдан" в Сети
Роскомнадзор изучает материалы, связанные с деятельностью молодёжной субкультуры "ЧВК Рёдан". Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя РКН.
Как уточнили в надзорном ведомстве, материалы были направлены на экспертизу в Федеральное агентство по делам молодёжи. Росмолодёжь признает запрещённой ту или иную информацию о вовлечении подростков в противоправную деятельность, после чего Роскомнадзор на основании вынесенных решений ограничит доступ к этой информации.
При этом, как отметила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева, пока информации о деструктивной деятельности "ЧВК Рёдан" нет. Она подчеркнула, что сообщения о новой субкультуре, "которая координирует свои действия в онлайне и проводит агрессивные акции в общественных местах", уже несколько дней распространяются в Сети, причём многие выставляют группировку крайне опасной.
"Сейчас мы видим, как множество СМИ делают из этой субкультуры потенциальную угрозу, но каких-либо официальных данных о том, что существует некая деструктивная группировка, нет", — написала она в своём телеграм-канале.
Напомним, на прошлой неделе в ТЦ "Авиапарк" в Москве произошла массовая драка, участниками которой стали члены новой молодёжной субкультуры "ЧВК Рёдан". При задержании у них обнаружили газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты. Кроме того, были пресечены попытки устроить драки в торговых центрах других городов. Например, в Петербурге задержали порядка 150 подростков. При этом родители стали массово жаловаться на угрозы от "ЧВК Рёдан", вербующей школьников.
VK / "Рёдан"