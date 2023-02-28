Роскомнадзор проверит публикации о "ЧВК Рёдан" в Сети

Роскомнадзор изучает материалы, связанные с деятельностью молодёжной субкультуры "ЧВК Рёдан". Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя РКН.

Как уточнили в надзорном ведомстве, материалы были направлены на экспертизу в Федеральное агентство по делам молодёжи. Росмолодёжь признает запрещённой ту или иную информацию о вовлечении подростков в противоправную деятельность, после чего Роскомнадзор на основании вынесенных решений ограничит доступ к этой информации.

При этом, как отметила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева, пока информации о деструктивной деятельности "ЧВК Рёдан" нет. Она подчеркнула, что сообщения о новой субкультуре, "которая координирует свои действия в онлайне и проводит агрессивные акции в общественных местах", уже несколько дней распространяются в Сети, причём многие выставляют группировку крайне опасной.