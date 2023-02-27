Подростка насильно посвятили в "пауки" и угрозами втягивают в массовую драку ЧВК "Рёдан" в Москве

Подростки стали получать угрозы от представителей ЧВК "Рёдан", которые их посвящают в "пауки" насильно. SHOT побеседовал с одним из таких ребят и матерью ещё одного юноши, которые уже пожаловались в полицию.

Анимешник рассказал, как сторонники ЧВК "Рёдан" пытались его завербовать. Видео © t.me / SHOT

Студент колледжа в Раменках рассказал, что вербовщики позвонили ему в "Телеграме" и заявили, что "теперь он паук". Новые приятели потребовали от него приехать в московский ТЦ "Тиара" на драку двух группировок, где соберутся 1,5 тысячи человек.

Подросток отказался, из-за чего нарвался на угрозы, а "пауки" опубликовали от его имени пост с оскорблением людей других наций и все данные студента. Ещё один 17-летний парень любит одежду в стиле аниме и теперь боится выходить на улицу.

"Сын не был в ТЦ, не участвовал в драках. Его друг пострадал: мальчика на колени поставили и унижали, раздели, отобрали вещи. Разве можно за одежду и внешний вид миллионы детей записать в террористов, агрессоров и изгоев общества?" — пожаловалась его мать.