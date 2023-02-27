Детский психиатр дал советы родителям анимешников из ЧВК "Рёдан"

Родителям подростков из ЧВК "Рёдан" стоит всерьёз обеспокоиться жизнью своих детей и провести с ними доверительную беседу, предупредив о плохих последствиях участия в этом сообществе. Об этом заявил детский психиатр центра ментального здоровья "Эмпатия" в Москве Азат Насифуллин.

Врач отметил, что совершенно нормально, если подростки примыкают к неформальным группам. Однако сообщества могут быть абсолютно разными, например вполне безобидными, как любители косплея или ЗОЖ, или же опасными и криминальными. В число таких входит как АУЕ*, так и новая субкультура ЧВК "Рёдан", основанная на ненависти и насилии, подчеркнул специалист.

"Родителям не следует пускать всё на самотёк или сразу бросаться в бой: всё запрещу, посажу ребёнка под замок. Сходите к психологу, чтобы сначала справиться со своими чувствами, а потом научиться общаться с подростком по-другому, как с будущим взрослым", — приводит его слова РИАМО.

Крайне важно создать обстановку доверия, чтобы выяснить у подростка, чем субкультура занимается. В случае с ЧВК "Рёдан" всё может быть не столь серьёзно, успокоил психолог. Речь может идти о простом подражании внешнему виду её участников группы и интересе к аниме и манге. Однако совершенно другое дело, если подросток попал в антисоциальную среду, где им манипулируют и "программируют" его на совершение противоправных действий. Когда ребёнку грозит реальная опасность, стоит прибегнуть к радикальным мерам.

"Ограничить пользование интернетом, общение с участниками опасного сообщества, держать перемещения ребёнка под постоянным контролем. Также важно обратиться за консультацией к психологу и вместе со специалистом выяснить, какие потребности ребёнок пытается "закрыть" в опасном сообществе", — поделился Насифуллин.