"Пауки" собираются в кучу: Почему подростков тянет в аниме-субкультуру ЧВК "Рёдан"

На фоне задержания в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске последователей подростковой субкультуры ЧВК "Рёдан" эксперты рассуждают, с чем связана популярность молодёжного движения. Своими мыслями на эту тему поделился в беседе с РИА "ФедералПресс" директор городского центра соцпрограмм и профилактики асоциальных явлений среди молодёжи "Контакт" Павел Горюнов.

"Насколько я понимаю, это новый виток неформального движения анимешников. Ребята объединяются по внешнему признаку и стараются противостоять другим неформальным молодёжным объединениям", — заявил эксперт.

"Рёдан" — это группа поклонников аниме-культуры, в большинстве своём участники движения не агрессивны, пояснил Горюнов. При этом они часто становятся жертвами других неформалов, что и могло стать одной из причин их объединения. Но этот вопрос по-прежнему требует изучения.