"Пауки" собираются в кучу: Почему подростков тянет в аниме-субкультуру ЧВК "Рёдан"
Эксперт Горюнов объяснил причины популярности аниме-субкультуры ЧВК "Рёдан" у подростков
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На фоне задержания в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске последователей подростковой субкультуры ЧВК "Рёдан" эксперты рассуждают, с чем связана популярность молодёжного движения. Своими мыслями на эту тему поделился в беседе с РИА "ФедералПресс" директор городского центра соцпрограмм и профилактики асоциальных явлений среди молодёжи "Контакт" Павел Горюнов.
"Насколько я понимаю, это новый виток неформального движения анимешников. Ребята объединяются по внешнему признаку и стараются противостоять другим неформальным молодёжным объединениям", — заявил эксперт.
"Рёдан" — это группа поклонников аниме-культуры, в большинстве своём участники движения не агрессивны, пояснил Горюнов. При этом они часто становятся жертвами других неформалов, что и могло стать одной из причин их объединения. Но этот вопрос по-прежнему требует изучения.
Специалист подчеркнул, что, прежде чем выстраивать модели взаимодействия с представителями субкультуры, нужно понять её суть. При этом Горюнов считает, что конфликты подобных группировок на тему "свой — чужой" встречались всегда и "за последние 40 лет ничего не изменилось".
Напомним, сегодня в Петербурге за массовую драку в ТЦ были задержаны более 150 подростков из ЧВК "Рёдан" и их оппоненты, которые попытались устроить массовые потасовки. Стычки молодёжных группировок начались с драки в московском ТЦ "Авиапарк", где подростки устроили стенка на стенку. При задержании у них нашли газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты. Позже в Новосибирске, Петербурге и ряде других городов также были пресечены попытки устроить драки в ТЦ.