Психолог назвала пять главных мужских комплексов, а женщинам на это всё равно

Психолог Светлана Назоева. Фото © Предоставлено LIFE

Многие мужчины портят жизнь себе и окружающим из-за комплексов и часто рушат вполне счастливые отношения или не решаются их заводить вовсе. Хотя женщинам эти их страхи и предрассудки могут быть абсолютно безразличны.

Финансовая и карьерная несостоятельность

Вопреки распространённому мнению, большинство женщин редко рассматривают финансовую состоятельность партнёра или его карьерные достижения в качестве определяющего критерия оценки личности. Счастливых браков и отношений полно и с абсолютно обычными и заурядными мужчинами, а вот богатые и знаменитые часто бывают несчастливы.

Небольшой рост

Наполеоновский комплекс среди мужчин очень распространён. Почему-то они считают, что женщине важно, чтобы её кавалер был высоким. На самом деле это не так. Если девушка влюбляется, рост — одно из последних, на что она будет смотреть, особенно если он не выбивается за пределы относительно стандартной нормы.

Внешние данные

По словам психолога, девушки не зациклены на мужской красоте настолько же сильно, как сами парни. Фото © Unsplash

Красота — явно не определяющая характеристика мужчины. Всем хочется быть привлекательными внешне, но красавчики ничуть не реже сталкиваются с проблемами личного характера, чем обычные и даже некрасивые парни. Женщина оценивает личность и энергетику мужчины, а не черты его лица или цвет глаз, особенно если речь идёт о серьёзных отношениях.

Размер достоинства

Истерия вокруг размера гениталий или качеств любовника раздувается чаще всего самими мужчинами. Большинство женщин на эти аспекты, конечно, внимание обращают, но ни в коем случае не в приоритетном порядке. Зато мужчина может сильно испортить себе жизнь комплексами, самостоятельно развивая чувство неполноценности.

Страх "быть вторым"

Как поётся в известной песне одной из российских поп-исполнительниц, "Каждый, кто не первый, тот у нас второй". Но бояться "быть вторым" мужчинам вряд ли стоит. Известно множество счастливых повторных, третьих, пятых и десятых браков. Чаще как раз первые отношения и являются несчастливыми в силу того, что начинаются рано, когда партнёры ещё плохо представляют, чего ожидать друг от друга.