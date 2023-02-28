Против Алека Болдуина подан новый иск из-за стрельбы на съёмках фильма "Ржавчина"

Против американского актёра Алека Болдуина, который случайно застрелил кинооператора и ранил режиссёра на съёмках вестерна "Ржавчина", выдвинут новый иск. Как сообщает телеканал Fox News, его подали три бывших члена съёмочной группы.

По данным канала, Росс Аддиего, Доран Кёртин и Риз Прайс требуют от актёра и компаний, занимавшихся съёмочным процессом, возмещения убытков и штрафных санкций. Иск выдвинут в связи с "травмами, полученными на съёмочной площадке, включая, помимо прочего, потерю слуха, временную глухоту и вибрационный шок". Они утверждают, что выстрел актёра был такой силы, что они получили контузии.

"После выстрела ответчики не предложили истцам никаких услуг в сфере диагностики или иных значимых услуг в области эмоционального или психического здоровья. Несмотря на это, истцы самостоятельно обратились за поддержкой, чтобы справиться со своими повреждениями, в том числе, но не только, с бессонницей, беспокойством, депрессией и симптомами посттравматического стрессового расстройства", — сказано в сообщении.