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28 февраля, 08:06

Против Алека Болдуина подан новый иск из-за стрельбы на съёмках фильма "Ржавчина"

Против Болдуина подан новый иск от членов съёмочной группы "Ржавчины", получивших контузии

Против американского актёра Алека Болдуина, который случайно застрелил кинооператора и ранил режиссёра на съёмках вестерна "Ржавчина", выдвинут новый иск. Как сообщает телеканал Fox News, его подали три бывших члена съёмочной группы.

По данным канала, Росс Аддиего, Доран Кёртин и Риз Прайс требуют от актёра и компаний, занимавшихся съёмочным процессом, возмещения убытков и штрафных санкций. Иск выдвинут в связи с "травмами, полученными на съёмочной площадке, включая, помимо прочего, потерю слуха, временную глухоту и вибрационный шок". Они утверждают, что выстрел актёра был такой силы, что они получили контузии.

"После выстрела ответчики не предложили истцам никаких услуг в сфере диагностики или иных значимых услуг в области эмоционального или психического здоровья. Несмотря на это, истцы самостоятельно обратились за поддержкой, чтобы справиться со своими повреждениями, в том числе, но не только, с бессонницей, беспокойством, депрессией и симптомами посттравматического стрессового расстройства", — сказано в сообщении.

Напомним, трагедия произошла в октябре 2021 года, когда Болдуин на съёмках выстрелил из пистолета, а патрон оказался боевым. Пуля попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс погибла. Позже помощник режиссёра признал наличие нарушений на съёмочной площадке, связанных с оружием.

Семья оператора Галины Хатчинс, убитой на съёмках Алеком Болдуином, подала в суд на актёра

Семья оператора Галины Хатчинс, убитой на съёмках Алеком Болдуином, подала в суд на актёра

В начале февраля 2023 года Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Затем обвинение смягчили, актёру может максимум грозить 18 месяцев тюрьмы. Вину в убийстве оператора Болдуин признать отказался.

Обложка ©

Getty Images / Alec Tabak-Pool

Оксана Попова
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