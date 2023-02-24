Алек Болдуин отказался признать вину в убийстве оператора

Американский актёр Алек Болдуин отказался признать свою вину в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс на съёмках фильма Rust. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, он должен был появиться на слушании этого дела в пятницу, 24 февраля, однако передумал. Вместо этого актёр отправил заявление о непризнании вины.