Алек Болдуин отказался признать вину в убийстве оператора
Алек Болдуин. Фото © ТАСС / AP / John Minchillo
Американский актёр Алек Болдуин отказался признать свою вину в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс на съёмках фильма Rust. Об этом пишет газета The New York Times.
По данным издания, он должен был появиться на слушании этого дела в пятницу, 24 февраля, однако передумал. Вместо этого актёр отправил заявление о непризнании вины.
Напомним, трагедия произошла в октябре 2021 года, когда Болдуин на съёмках выстрелил из пистолета, а патрон оказался боевым. Пуля попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс погибла. Позже помощник режиссёра признал наличие нарушений на съёмочной площадке, связанных с оружием. В начале февраля 2023 года Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Затем обвинение смягчили, актёру может максимум грозить 18 месяцев тюрьмы.