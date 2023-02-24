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23 февраля, 22:33

Алек Болдуин отказался признать вину в убийстве оператора

<p>Алек Болдуин. Фото © ТАСС / AP / John Minchillo</p>

Алек Болдуин. Фото © ТАСС / AP / John Minchillo

Американский актёр Алек Болдуин отказался признать свою вину в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс на съёмках фильма Rust. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, он должен был появиться на слушании этого дела в пятницу, 24 февраля, однако передумал. Вместо этого актёр отправил заявление о непризнании вины.

Семья оператора Галины Хатчинс, убитой на съёмках Алеком Болдуином, подала в суд на актёра

Семья оператора Галины Хатчинс, убитой на съёмках Алеком Болдуином, подала в суд на актёра

Напомним, трагедия произошла в октябре 2021 года, когда Болдуин на съёмках выстрелил из пистолета, а патрон оказался боевым. Пуля попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс погибла. Позже помощник режиссёра признал наличие нарушений на съёмочной площадке, связанных с оружием. В начале февраля 2023 года Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Затем обвинение смягчили, актёру может максимум грозить 18 месяцев тюрьмы.

Андрей Григорьев
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