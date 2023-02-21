Прокуратура смягчила обвинение в адрес Алека Болдуина за непредумышленное убийство

Прокуратура штата Нью-Мексико смягчила обвинения в адрес актёра Алека Болдуина за непредумышленное убийство оператора Галины Хатчинс на съёмочной площадке фильма "Ржавчина" в 2021 году. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на представленную ведомством новую версию обвинительного заключения.

Теперь актёру грозит максимум 18 месяцев тюрьмы, а не минимум пять лет, как было заявлено ранее. Адвокаты Болдуина выяснили, что изначально обвинение составлялось на основе новых законов штата, вступивших в силу в прошлом году. Юристы отметили, что закон не может иметь обратной силы, и настояли на том, чтобы обвинения основывались на действовавших на момент трагических событий в октябре 2021 года законах.

Также смягчены обвинения в отношении ответственной за оружие на съёмочной площадке Ханны Гутьерес-Рид. При этом адвокаты продолжают настаивать на полной невиновности подзащитных.