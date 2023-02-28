Анита Цой официально сменила имя и фамилию, признавшись: всё из-за душевной болезни

Может, вы никогда и не задумывались, но большинство привычных нам имён эстрадных артистов — их сценические. Даже если те звучат "по-родному", в паспортах у знаменитостей часто бывают вписаны совершенно другие данные. Но только не в случае с Анитой Цой. Во время разговора с корреспондентом "Дней.ру" певица призналась, что сменила свои родные имя и фамилию из-за душевной болезни, а именно — раздвоения личности.

Ещё совсем недавно по паспорту певица была Анной Ким, но душевный дисбаланс заставил сменить имя и фамилию, и в 45 лет она официально стала всем известной Анитой Цой. "Просто у меня начиналось раздвоение личности. Ведь Анна — это один персонаж, а Анита — другой. Убеждена, что имя очень многое значит в жизни и судьбе. Анита в моем представлении — более молодая, более энергичная, яркая, харизматичная. А Анна — сдержанная, холодная, царственная", — рассказывает она.

У "Аниты", как оказалось, есть целая предыстория. Так называли "тётю Аню" дети, которым звезда в молодости преподавала брейк-данс, работая в пионерском лагере вожатой. Вспомнила о кличке юности певица уже много лет спустя, когда с фамилией мужа — Цой — начинала музыкальную карьеру. "Я вспомнила про Аниту. И поняла, что это имя мне подходит. Ведь Анна Цой звучало немного грубовато".

Быстрее всех к "Аните" привык муж, а вот мама народной артистки ещё долгое время продолжала называть дочь Анной.