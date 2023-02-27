Вы не сможете сдержать улыбки, когда посмотрите на этих очаровательных животных-толстячков

Геймер и AI-энтузиаст из Калифорнии, США, несколько месяцев назад начал осваивать нейросеть Midjourney, которая разработана для генерации фотореалистичных изображений.

Фото © Reddit / danlev

Спустя десятки часов, проведённых в сервисе, у парня набралась коллекция, которая не оставит равнодушным никого. Почему? Гений решил воспользоваться оружием массового умиления и создать животных-пухляшей. Только посмотрите на овечку выше! Дальше — ещё милее.

Фото © Reddit / danlev

Нейросеть работает так: написав запрос на английском языке, Midjourney распознаёт задачу и начинает генерировать для пользователя определённое изображение. И иногда получаются настоящие шедевры.

Фото © Reddit / danlev

Но не думайте, что всё так легко. Запрос по типу "создай картинку толстенького котика" ни к каким хорошим результатам не приведёт. Технологии дошли до того, что сегодня надо учиться даже для того, чтобы правильно писать так называемые промпты — запросы для нейросети. Ведь одно неверное слово — и вместо милого толстячка с экрана на вас посмотрит монстр.

Фото © Reddit / danlev

На качество полученной картинки влияет и развитие нейросети. Ещё год назад даже простые запросы вызывали у Midjourney проблемы, а сейчас фотореалистичные изображения — не проблема.

Фото © Reddit / danlev

Дэн поделился прогрессом взаимодействия с сетью в "Твиттере". Рассказывая, что такая лама, как на картинке выше, год назад ещё бы не получилась!

Фото © Reddit / danlev

Но благо технологии не стоят на месте — и сейчас весь мир может насладиться очаровательными пухляшами.

Фото © Reddit / danlev

Удивительно, но коллекция с толстыми пушистиками взорвала Интернет только в русскоязычном сегменте. Десятки наших пабликов поделились работами Дэна.

Фото © Reddit / danlev

А вот оригинальный пост AI-художника спустя три дня и трёх сотен лайков не набрал! Мы сами не понимаем почему...

Фото © Reddit / danlev

Это уже не первый нейропроект, о котором мы пишем. Несколько недель назад русскоязычный парень показал, как выглядели бы герои сериала "Друзья" в СССР. Это тоже нужно видеть!