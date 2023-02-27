"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 февраля, 14:25

Рижский театр отменил спектакль с Чулпан Хаматовой из-за "творческого провала"

Рижский театр отменил спектакль "Гоголь. Натюрморт" с Чулпан Хаматовой

<p>Чулпан Хаматова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Чулпан Хаматова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

В Риге отменили спектакль "Гоголь. Натюрморт" ("Gogolis. Nature Morte") с участием покинувшей Россию актрисой Чулпан Хаматовой. Соответствующая информация размещена на сайте Нового рижского театра.

"Новый рижский театр отменяет спектакль Gogolis. Nature Morte. <...> Творческий провал. В театре (как и в жизни) такое бывает", — сказано в сообщении культурного учреждения.

Как уточнили в театре, были отменены генеральная репетиция 27 февраля, премьера 28 февраля и спектакли 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 30-го, 31 марта и 1-го и 2 апреля. Администрация учреждения пообещала вернуть деньги всем зрителям, успевшим приобрести билет на постановку. К слову, это первый такой случай за более чем 30-летнюю историю существования Нового рижского театра.

Николай Басков обвинил Чулпан Хаматову в присвоении денег фонда для больных детей

Николай Басков обвинил Чулпан Хаматову в присвоении денег фонда для больных детей

Напомним, Чулпан Хаматова покинула театр "Современник" и уехала из России в Латвию. Стоит отметить, что после начала СВО актриса не пыталась скрыть резкое неодобрение позиции российских властей, а также называла сторонников спецоперации непорядочными.

Николь Вербер
  • Новости
  • Чулпан Хаматова (актриса)
  • Латвия
  • Культура
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров