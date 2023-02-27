Рижский театр отменил спектакль с Чулпан Хаматовой из-за "творческого провала"

В Риге отменили спектакль "Гоголь. Натюрморт" ("Gogolis. Nature Morte") с участием покинувшей Россию актрисой Чулпан Хаматовой. Соответствующая информация размещена на сайте Нового рижского театра.

"Новый рижский театр отменяет спектакль Gogolis. Nature Morte. <...> Творческий провал. В театре (как и в жизни) такое бывает", — сказано в сообщении культурного учреждения.

Как уточнили в театре, были отменены генеральная репетиция 27 февраля, премьера 28 февраля и спектакли 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 30-го, 31 марта и 1-го и 2 апреля. Администрация учреждения пообещала вернуть деньги всем зрителям, успевшим приобрести билет на постановку. К слову, это первый такой случай за более чем 30-летнюю историю существования Нового рижского театра.