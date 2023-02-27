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27 февраля, 11:11

Николай Басков обвинил Чулпан Хаматову в присвоении денег фонда для больных детей

<p>Чулпан Хаматова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Чулпан Хаматова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Певец Николай Басков намекнул, что покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова тратила на себя средства благотворительного фонда "Подари жизнь", который основала для помощи детям с проблемами крови и онкологическими заболеваниями. Об этом исполнитель сказал в передаче "Ты не поверишь!" на НТВ.

"У нас есть и спонсоры, и госучреждения, и отдельные люди, кто хочет вложиться, но они боятся отдать в какой-то фонд, потому что, как вы видите, последняя история, связанная с Чулпан Хаматовой, которая на самом деле существовала на огромные государственные гранты и дотации. Открывая сейчас документы, мы видим, что это не просто была организация, в которой много делалось хорошего, но и много делалось в угоду себе", — утверждает Басков.

Звёздные артисты, которые после критики СВО лишились мест и гонораров

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Ранее Лайф писал о том, что Чулпан Хаматова ушла из театра "Современник" и переехала в Латвию. После начала спецоперации она не скрывала своего резкого неодобрения по поводу случившегося, а также назвала сторонников СВО непорядочными, умолчав про обстрелы Киевом Донбасса в течение восьми лет.

Татьяна Миссуми
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