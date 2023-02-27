Кто стерва, кто милашка: Определяем характер женщины по длине её волос и причёске

Думаете, что девушки просто так выбирают себе цвет волос и причёску? Очень ошибаетесь. Даже если, сидя в салоне красоты, представительница прекрасного пола листает журнальчик и неожиданно начинает восторженно показывать мастеру картинку и говорить, что хочет теперь выглядеть так же, это неспроста. Небольшая заслуга фотографа и модели по волосам тут есть, но основная причина, почему образ "зацепил", — женщина нашла отражение себя. Откажемся от стереотипов о том, что блондинки дуры, а рыжие — стервы. Всё работает немного сложнее. Но как именно?

Как цвет волос отражает характер женщины

Выбирает себе определённый цвет волос девушка неслучайно — это зависит от её характера. Фото © Unsplash

Если отбросить стереотипы, то, присмотревшись к оттенку на волосах девушки, можно кое-что понять о её характере и эмоциональном интеллекте. Например, дамочки, кто контрастно и часто меняет цвета, оказываются личностями-хамелеонами. Они не только скрытные, но ещё и умеют приспосабливаться к любым обстоятельствам, маскируя себя настоящую. А что же до тех дам, кто традиционно носит оттенки одной цветовой гаммы?

Характер блондинки. Если видите барышню со светлыми волосами — крашенными или натуральными — и думать забудьте о том, чтобы повесить на неё ярлык "глупая". Перед вами женщина открытая и достаточно эмоциональная, чаще всего общительная. К тому же и у блондинок обычно очень сильно развита эмпатия — именно они считаются самыми чувствительными и сострадательными людьми.

Характер рыжей. Интересный факт: мужчины после белокурых дам чаще всего обращают внимание на рыжих. Совершенно не подозревая, что по нраву такие девушки нередко оказываются мстительными интриганками. Стремительные и яркие, словно пожар или осенний листопад, эти особы надолго "застревают" в головах партнёров, даже с которыми давно разошлись, потому что от них веет жизнью, энергией и страстью. Говорят, что лучшими любовницами становятся именно "огненные" женщины.

Характер брюнетки. Тёмный цвет волос расскажет, что хозяйка — дама суровая и строгая. Такие личности любят контроль и подчинять своим желаниям. Именно среди обладательниц чёрных оттенков волос нередко встречаются охотницы за кошельками или же мечтательницы сладкой жизни. Потому что если не блондинка в шоколаде, то брюнетка в мармеладе. Успешными, кстати, зачастую тоже становятся персоны с тёмными волосами. А ещё они самые эмоционально сильные среди всех дамочек и карьеристки.

Взаимосвязь причёски и женского нрава

Поверьте, открытые личности или стервозные трудоголики не станут носить одни и те же причёски. Ведь в них отражается разный характер женщины. Фото © Unsplash

Некоторые могут сильно удивиться, узнав, что не просто так одни девушки постоянно ходят с убранными в высокий хвост волосами, а другим по вкусу косички или пучок. Это всё напрямую отражает женский характер. Но как?

Распущенные волосы. Такой вариант причёски себе выбирают натуры романтичные и свободолюбивые. Им нравится спокойная и размеренная жизнь без постоянных ссор и интриг. Женщины, кто часто оставляют свои волосы свободно ниспадать по плечам, любят привлекать к своей персоне внимание, кокетничать и гнаться за идеальным принцем из головы.

Сложные причёски. Логично предположить, что девочки, кому нравится придумывать необычные и хитроумные причёски, далеко не простушки. Это правда, такие мадам требовательны к себе и окружающим, перфекционистки и трудоголики. Любят оказываться в центре внимания, но немного боятся обязательств и ответственности. В целом у них достаточно сложный характер.

Хвостики чаще всего носят девушки, любящие добиться своего, а вот любимая причёска стервозных дам — пучок. Фото © Unsplash

Косички и хвостик. Способ, как именно убраны волосы в причёске, напрямую отражает нрав. В косы локоны заплетают дамы немного инфантильные, фантазёрки и ненавистницы скуки. Доверчивые, но при этом немного скрытные. Про женщину, часто ходящую с хвостиком, можно сказать следующее. В характере такой персоны добиваться своего и быть упрямой. Она точно знает, чего хочет от жизни, и уверенно следует поставленным целям. Кстати, по высоте хвоста девушки можно определить её самооценку: чем выше, тем более уверенная перед вами барышня.

Пучок. Оказывается, именно эта причёска приходится по вкусу стервам. Люди, носящие дульку, могут отличаться прямолинейностью и жёсткостью нрава. Они будут до последнего терпеть, а потом "взорвутся" каким-то необычным поступком. Уважают такие особы только свои принципы. Потому случайно обидеть или задеть человека своими словами или делом у таких женщин получается на раз-два. Только вот просить прощения те за это не станут.

Что длина волос девушки говорит о её характере

Длина волос напрямую связана с некоторыми чертами характера женщины и её взглядами на мир. Фото © Unsplash