5 правил, которые не дадут мозгу состариться

Из-за современного ритма жизни усталость, подавленное настроение и забывчивость стали частыми спутниками человека, но это может быть и сигналом старения мозга. Замедлить этот процесс человек может сам, но придётся поменять образ жизни, считает директор Института биологии старения ННГУ Алексей Москалёв. В беседе с kp.ru он объяснил, чему именно стоит уделять внимание.

При попадании в нервную ткань чужеродных агентов (инфекции, стрессы) развивается нейровоспаление, что мешает образованию новых связей между нейронами. Поэтому следует избегать их чрезмерной активности — это приведёт к сбоям в процессах запоминания и обучения.

Также плохо влияет на организм неправильное питание: полуфабрикаты, сладости, сосиски, чипсы и т.д. Чтобы поддерживать нейроны мозга в тонусе, нужно следить за микрофлорой кишечника, продолжил Москалёв. В меню должны входить сложные углеводы, овощи, рыба и всё, что "любят" полезные кишечные бактерии.

Также предупредить раннее старение мозга можно с помощью физнагрузок. Регулярные занятия спортом и даже простая разминка при сидячей работе станут хорошей профилактикой депрессии и ухудшения когнитивных функций.

Пятым, но не менее важным пунктом является хороший сон. Чтобы за ночь мозг сумел полностью "очиститься" и восстановиться, перед сном рекомендуется проветривать спальню. Также выспаться помогут плотные шторы (блэкаут), а ужинать стоит за четыре-пять часов до сна.