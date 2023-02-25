"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 февраля, 07:46

Врач перечислил витамины, которые нужны для борьбы с усталостью

Терапевт Жито назвал дефицит витаминов С и D одной из причин постоянной усталости

Усталость у современного человека может возникать на фоне нарушения питания и дефицита некоторых витаминов. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито.

"Каждый витамин, каждый минерал обладает уникальной активностью, которая позволяет ему участвовать в химических реакциях, тем самым улучшать здоровье организма", — отметил эксперт.

Медик указал, что бороться с усталостью поможет, к примеру, витамин А. Он участвует в ферментных реакциях, направленных на улучшение общего самочувствия. Также важно поддерживать достаточное количество витамина С в организме, его может не хватать на фоне вирусных инфекций, а при отсутствии этого элемента человек часто чувствует себя слабым. Особенно важен в организме витамин D.

"Следующим гостем программы является витамин D. Дефицит витамина D как раз приводит к выраженной слабости, недомоганию, к утомляемости, усталости потливости, плохому сну. Всё это и вызывает синдром хронической усталости, поэтому лицам с таким синдромом, у которых исключены другие причины, необходимо сдать анализы на уровень витамина D", — сказал терапевт.

Большое значение в энергетических процессах играет также фолиевая кислота (витамин В9). Другие витамины группы В, например витамин В12, тоже участвуют в формировании нормальных нейронных связей.

В нормальном формировании здорового чувства бодрости участвуют не только витамины, но и минералы. Например, дефицит кальция, магния приводят к мышечной слабости, к утомляемости, мышцы как бы атрофируются, и человек буквально не может встать с кровати. То же самое характерно для других металлов, например, железа.

Геронтолог назвал пять главных правил для замедления старения мозга

Геронтолог назвал пять главных правил для замедления старения мозга

Но слабость может быть связана не только с отсутствием витаминов, отметил доктор. Причиной могут быть вирусные инфекции, переработки и состояние некоторых органов. Медик рекомендовал показаться врачу, если проявляются соответствующие симптомы.

Ранее Лайф перечислил основные витамины, необходимые для женского здоровья. Их назвала врач-терапевт медицинского центра "Андреевские больницы — Неболит" Елена Быстрова.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • ЗОЖ
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров