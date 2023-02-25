Врач перечислил витамины, которые нужны для борьбы с усталостью

Усталость у современного человека может возникать на фоне нарушения питания и дефицита некоторых витаминов. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито.

"Каждый витамин, каждый минерал обладает уникальной активностью, которая позволяет ему участвовать в химических реакциях, тем самым улучшать здоровье организма", — отметил эксперт.

Медик указал, что бороться с усталостью поможет, к примеру, витамин А. Он участвует в ферментных реакциях, направленных на улучшение общего самочувствия. Также важно поддерживать достаточное количество витамина С в организме, его может не хватать на фоне вирусных инфекций, а при отсутствии этого элемента человек часто чувствует себя слабым. Особенно важен в организме витамин D.

"Следующим гостем программы является витамин D. Дефицит витамина D как раз приводит к выраженной слабости, недомоганию, к утомляемости, усталости потливости, плохому сну. Всё это и вызывает синдром хронической усталости, поэтому лицам с таким синдромом, у которых исключены другие причины, необходимо сдать анализы на уровень витамина D", — сказал терапевт.

Большое значение в энергетических процессах играет также фолиевая кислота (витамин В9). Другие витамины группы В, например витамин В12, тоже участвуют в формировании нормальных нейронных связей.

В нормальном формировании здорового чувства бодрости участвуют не только витамины, но и минералы. Например, дефицит кальция, магния приводят к мышечной слабости, к утомляемости, мышцы как бы атрофируются, и человек буквально не может встать с кровати. То же самое характерно для других металлов, например, железа.

Но слабость может быть связана не только с отсутствием витаминов, отметил доктор. Причиной могут быть вирусные инфекции, переработки и состояние некоторых органов. Медик рекомендовал показаться врачу, если проявляются соответствующие симптомы.