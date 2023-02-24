Геронтолог назвал пять главных правил для замедления старения мозга

Современный человек часто жалуется на хроническую усталость, подавленное настроение и забывчивость. Такие признаки часто свидетельствуют о старении мозга. Как изменить образ жизни, тем самым замедлив этот процесс, в беседе с kp.ru объяснил один из ведущих российских геронтологов и член-корреспондент РАН Алексей Москалёв. Правилом номер один он назвал защиту от нейровоспаления.

"Около 10% всех клеток головного мозга — это так называемая микроглия. Её важнейшая задача — иммунный надзор в мозге. Также клетки микроглии участвуют в защитных реакциях, если в нервную ткань попадают чужеродные агенты. Это могут быть возбудители инфекций, различные токсины, тяжёлые металлы, органические загрязнители (из воздуха, пищи и т.д.)", — объясняет специалист.

Однако при чрезмерной активности иммунных клеток развивается нейровоспаление, предупредил Москалёв. В результате нарушается память и способность к обучению. Поэтому следует избегать "перевозбуждения" микроглии. Самыми частыми факторами, которые могут вызвать неблагоприятные реакции в мозге, являются инфекции, длительные стрессы и хронические патологические состояния, отметил геронтолог.

Правило номер два связано с питанием. Необходимо ограничить употребление колбас, сарделек, сосисок, полуфабрикатов, чипсов, а также сахара. Помимо этого, отмечает эксперт, есть продукты, снижающие угрозу воспаления во всём организме, включая мозг. Это зелень, овощи, орехи, фрукты, ягоды, специи (перец, шафран, куркума), рыба и морепродукты.

Правило номер три заключается в поддержке баланса микрофлоры кишечника. По словам Москалёва, в этом помогут пищевые волокна, которые содержатся в цельнозерновых крупах (овсяная, ячневая, бурый рис), бобовых, овощах, фруктах, зелени. Кроме того, специалист советует ограничить употребление продуктов, негативно влияющих на микрофлору. В первую очередь это быстрые углеводы (сладости и выпечка) и красное мясо.

Четвёртое правило предполагает физические нагрузки, которые снизят риск развития депрессии и деменции, а пятое гласит о важности крепкого сна. Москалёв советует хорошо проветривать спальню, использовать плотные шторы или маску для сна, не есть и не употреблять алкоголь на ночь.