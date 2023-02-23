Что приводит к раннему старению и как этого избежать, объяснила косметолог

Существует ряд факторов, которые могут привести к преждевременному старению. Среди них дефицит сна, вредные привычки, неправильное питание и генетика. Врач – косметолог-дерматовенеролог клиники эстетической медицины "Время красоты" Татьяна Энтель объяснила гражданам, как минимизировать эти риски.

В беседе с газетой "Известия" специалист отметила, что главной причиной раннего старения людей среднего возраста признан дефицит сна. Его недостаток приводит к нарушению гормонального фона, а именно к нарушению синтеза соматотропного гормона — гормона роста, или, как его ещё называют, гормона молодости. Кроме того, недосып приводит к нарушению всех обменных процессов, в том числе и процесса синтеза коллагенового волокна, а также может привести к ранней менопаузе у женщин.

Преждевременному старению способствует и неправильное питание, в том числе наличие в рационе большого количества углеводов, то есть сахаров. Также не стоит злоупотреблять вредными привычками, подчеркнула Энтель. Она указала, что алкоголь допустим, но в небольших количествах — не более нескольких порций спиртного в неделю. Это 125 мл вина или 30 мл крепкого спиртного. Курение также оказывает негативное воздействие на кожу, нарушает её структуру и синтез коллагена, что приводит к потере эластичности и сероватому оттенку. Кроме того, расширенные поры придают лицу постаревший вид. Энтель добавила, что не стоит забывать и о генетике.

"Если в вышеописанных пунктах мы можем повлиять на ситуацию своими усилиями, то в этом случае что-то изменить, к сожалению, невозможно. Генетические факторы, особенно для организма женщины, зачастую являются ведущими. И если мы знаем, что у нас мама старела рано или у неё была ранняя менопауза, мы можем говорить о том, что преждевременное старение коснётся и нас", — поведала врач.

Помимо исключения вредных привычек и нормализации питания не следует загорать на солнце, поскольку загар убивает все важные структуры для молодости кожи и повреждает её генетический аппарат, объяснила косметолог. Если же такое желание всё-таки есть, важно сформировать гигиену загара — до 9–10 утра и после 16–17 часов вечера, когда мы находимся на море, уточнила Энтель, заметив, что применение солнцезащитных средств тоже поможет профилактировать преждевременное старение.