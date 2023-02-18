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18 февраля, 17:52

Названы доступные продукты, продлевающие молодость

Терапевт Ладыгина: Клюква, киви и смородина способствуют продлению молодости

Полипренолы и биофлавоноиды являются важнейшей группой уникальных природных биорегуляторов, которые помогают омолодить организм человека. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач-терапевт Екатерина Ладыгина. Она также перечислила продукты для продления молодости.

По словам специалиста, на фоне повышенных нагрузок, стресса и техногенных факторов в организме происходит повреждение мембран, в результате чего нарушается функциональность клеток, тканей и органов. Именно это и приводит к различным заболеванием и старению.

"Если вводить в свой рацион полипренолы и биофлавоноиды, можно компенсировать их дефицит — это поддержит иммунный статус клетки, обеспечит восстановление и стабильность мембран, а также синтез белковых молекул", — отметила медик.

Она уточнила, что полипренолы и биофлавоноиды содержатся в таких продуктах, как голубика, киви, вишня, клюква, чёрная и красная смородина. К тому же горсть последних двух перечисленных ягод способствует не только продлению молодости, но и улучшению памяти, когнитивных функций мозга. Вместе с тем смородина с клюквой также помогают бороться с депрессивным состоянием, резюмировала Ладыгина.

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А ранее диетологи перечислили русские "суперпродукты" для здоровья и долголетия. Например, любители экзотичного сока "Нони" могут заменить азиатский напиток голубикой и черникой, которые можно назвать лучшими антиоксидантами даже в замороженном виде. А модные ягоды годжи, оказывается, ничем не отличаются от шиповника.

Обложка ©

Freepik / gpointstudio

Наталья Исакова
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