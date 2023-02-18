Названы доступные продукты, продлевающие молодость

Полипренолы и биофлавоноиды являются важнейшей группой уникальных природных биорегуляторов, которые помогают омолодить организм человека. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач-терапевт Екатерина Ладыгина. Она также перечислила продукты для продления молодости.

По словам специалиста, на фоне повышенных нагрузок, стресса и техногенных факторов в организме происходит повреждение мембран, в результате чего нарушается функциональность клеток, тканей и органов. Именно это и приводит к различным заболеванием и старению.

"Если вводить в свой рацион полипренолы и биофлавоноиды, можно компенсировать их дефицит — это поддержит иммунный статус клетки, обеспечит восстановление и стабильность мембран, а также синтез белковых молекул", — отметила медик.

Она уточнила, что полипренолы и биофлавоноиды содержатся в таких продуктах, как голубика, киви, вишня, клюква, чёрная и красная смородина. К тому же горсть последних двух перечисленных ягод способствует не только продлению молодости, но и улучшению памяти, когнитивных функций мозга. Вместе с тем смородина с клюквой также помогают бороться с депрессивным состоянием, резюмировала Ладыгина.