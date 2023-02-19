Дерматолог назвала болезнь, из-за которой стареет кожа

Вирусные заболевания, такие, например, как грипп, ускоряют старение кожи и вызывают появление комедонов — образований на коже, которые выглядят как точки. Об этом сообщила косметолог, дерматолог Татьяна Серебрякова. Она пояснила, что это происходит из-за нагрузки на организм во время болезни.

"Вырабатываются свободные радикалы, которые атакуют клетки кожи. В период болезни могут проявляться сеточки морщин. При жирном типе кожи может усилиться блеск на лице. Частые заболевания ускоряют старение организма", — рассказала порталу Ura.ru Серебрякова.

По словам дерматолога, при заболевании гриппом все ресурсы организм направляет на борьбу с вирусом в крови. В неё выделяются вещества, которые запускают воспаление на коже. Поэтому во время болезни у человека могут появляться тусклость покровов тела, шелушение, ухудшение цвета лица. Также, рассказывает врач, у многих сохнут губы, более ярко выделяются сосуды, быстрее происходит отшелушивание, потеря кожей воды. В это время появляются комедоны. Как объяснила эксперт, таким образом иммунная система организма перегружена решением вопроса с вирусом.

"Есть категория людей, которые не уделяют внимания коже, используют низкого качества препараты и косметику. У них процесс восстановления занимает большее количество времени. У тех, кто имеет склонность к акне и другим воспалениям, могут появляться эти проблемы с удвоенной силой. При должном уходе кожа легче адаптируется", — рассказала Серебрякова.