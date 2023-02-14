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14 февраля, 14:51

Кардиолог предупредила об опасности порока сердца из-за гриппа и герпеса

Врач Голованова предупредила, что после вирусной инфекции может развиться порок сердца

Порок сердца может возникнуть у детей или взрослых после перенесённого инфекционного заболевания, в частности, возникают проблемы с митральным клапаном. Об этом сказала врач-кардиолог Ольга Голованова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Но если ребёнок переболеет ревматизмом, какими-то системными тяжёлыми или инфекционными заболеваниями, которые влияют на функционирование клапана, то это может привести к пороку сердца", отметила она.

По словам кардиолога, у взрослых также порок сердца может появиться как осложнение после перенесённых вирусных инфекционных заболеваний, таких как цитомегаловирус, грипп и герпес. Если пациент вовремя не пролечил болезнь, то велик риск "осаждения инфекционных агентов на клапане и его повреждения с различной степенью выраженности".

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Татьяна Миссуми
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