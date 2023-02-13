В Подмосковье врачи спасли 56-летнюю женщину, пережившую пять остановок сердца за пару дней

Врачи Щёлковской больницы в Подмосковье сумели спасти пациентку, которая за несколько дней пережила пять остановок сердца, причём раз за разом это происходило после помощи медиков. Подробности истории Лайфу рассказали в Минздраве Московской области.

В больницу пациентка поступила в состоянии клинической смерти, врачи в срочном порядке провели сердечно-лёгочную реанимацию, во время которой сердце удалось запустить. Однако меньше чем через час оно вновь остановилось, и медики снова спасли 56-летнюю женщину. В третий раз это произошло через 30 часов, и вновь врачи помогли пациентке.

"Женщина быстро пришла в сознание. Но через сутки у неё произошли ещё две внезапные остановки, которые нам также удалось предотвратить", — отметил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Щёлковской больницы Павел Патрушин.

Состояние больной стабилизировалось после пяти суток в отделении реанимации и интенсивной терапии, после чего её перевели в кардиологию. Там врачи выявили у женщины хроническую сердечную недостаточность, возникшую на фоне ишемической болезни сердца. Оказалось, что она долгое время не проходила обследований и диспансеризаций. В итоге пациентка была переведена в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского на дополнительное обследование, где ей установили имплантируемый дефибриллятор. Сейчас женщина продолжает лечение амбулаторно и чувствует себя хорошо.