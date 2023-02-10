Из лёгкого россиянки откачали почти два литра жидкости после падения на катке

В Татарстане женщина неудачно упала во время катания на коньках, и в её лёгком скопилось 1,6 литра жидкости. Врачи Нижнекамской ЦРМБ провели срочное дренирование, что спасло пациентке жизнь.

30-летняя жительница Нижнекамска сначала не придала значения боли после падения на катке, однако её состояние за неделю резко ухудшилось. Возникла одышка, температура тела достигла 38 градусов. В больнице её сразу направили на рентген, врачи поставили диагноз "экссудативный плеврит".

"От этого никто не застрахован. При травме могут быть разные плевриты. Это опасное состояние, оно требует неотложного дренирования. Но это вовсе не означает, что нужно отказаться от активного отдыха", — отметила заведующая пульмонологическим отделением Нижнекамской ЦРБ Эльвина Абызова.

Пациентке провели плевральную пункцию, выделили жидкость, назначили противовоспалительные препараты, антибиотики для предупреждения инфицирования и физиолечение, сказала доктор. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и скоро вернётся к привычной жизни.