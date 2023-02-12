Инфаркт, снижение либидо и не только: Названы болезни, которые может провоцировать сидячий образ жизни

Сидячий образ жизни может стать причиной появления различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, опорно-двигательного аппарата. Об этом в беседе с RT рассказал к.м.н., терапевт-кардиолог, врач высшей категории, заведующий отделением кардиологии и терапии, ведущий программы и эксперт телеканала "Доктор" Константин Иванов.

"Основной мишенью является сердечно-сосудистая система, потому что мы постоянно наблюдаем дислипидемию, атеросклеротическое поражение коронарных артерий и не только. Это приводит к ишемической болезни сердца, ранним инфарктам, перемежающейся хромоте, инсультам, если мы говорим про периферические артерии, которые также поражаются атеросклеротическими массами", — сообщил он.

По словам врача, человек с таким образом жизни должен задуматься и своевременно проходить обследования, иначе ситуация может привести к фатальным последствиям. Постепенно у него развивается остеопороз, из-за чего вырастает риск переломов костей. Вместе с тем могут развиться остеоартроз и остеохондроз, то есть страдает функция суставов и позвоночного столба.

А ещё из-за сидячего образа жизни у мужчин и женщин снижается либидо, причём у последних это наступает раньше, чем менопауза. Также у сильного пола в раннем возрасте на фоне метаболических изменений наступает импотенция. И в этих случаях людям следует задуматься о предотвращении проблем или при наличии проблемы обращаться к врачам — кардиологам, эндокринологам и диетологам, которые назначат необходимые обследования.