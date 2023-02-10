Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 февраля, 11:33

Остеопороз не пройдёт!: Как спасти кости от частых переломов и остаться вегетарианцем

Диетолог Макиша рассказала вегетарианцам, как избежать ломкости костей

Плотность костей у людей, которые придерживаются вегетарианской и тем более веганской диеты снижается быстрее, чем у тех, кто включает в рацион мясо и молочные продукты. Диетолог Марина Макиша рассказала читателям Лайфа, как избежать ломкости костей, если выбор всё же пал на вегетарианство.

"[Ломкость] связана с нехваткой кальция, который лучше усваивается из продуктов животного происхождения, молочные продукты в первую очередь. И второе, конечно, белок. Потому что дефицит белка часто встречается у вегетарианцев в рационе", — считает диетолог.

По словам диетолога, вегетарианцы также сталкиваются с анемией и дефицитом цинка. Врачи призывать не становиться "жёсткими веганами", потому что это может привести к потере важных микроэлементов и впоследствии к переломам, как это случилось с Николаем Дроздовым. То есть тем, кто полностью исключил мясо, стоит оставить в рационе молочные продукты, морепродукты, яйца и рыбу.

При этом у женщин в менопаузу существенно повышается риск остеопороза. Для поддержания костей в хорошем состоянии можно приобрести биодобавки и принимать дополнительно препараты кальция, железа и цинк. Растительного кальция много в листовой зелени, но его биодоступность всё же невысокая, отметила Макиша.

Переломы Николая Дроздова оказались последствиями 50 лет вегетарианства

Переломы Николая Дроздова оказались последствиями 50 лет вегетарианства

Напомним, 29 января Николай Дроздов попал в больницу с переломами рёбер после неудачного падения на улице. Инцидент произошёл в тот момент, когда телеведущий возвращался с работы в МГУ. На днях Дроздова выписали и отпустили домой, он признался, что не собирается подавать в суд на коммунальщиков. По словам супруги учёного, ломкость костей связана с тем, что он придерживался вегетарианства 50 лет. Последние годы телеведущий вновь ест мясо, однако последствия ограничений дают о себе знать.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Николай Дроздов
  • Здоровое питание
  • Общество
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров