Остеопороз не пройдёт!: Как спасти кости от частых переломов и остаться вегетарианцем

Плотность костей у людей, которые придерживаются вегетарианской и тем более веганской диеты снижается быстрее, чем у тех, кто включает в рацион мясо и молочные продукты. Диетолог Марина Макиша рассказала читателям Лайфа, как избежать ломкости костей, если выбор всё же пал на вегетарианство.

"[Ломкость] связана с нехваткой кальция, который лучше усваивается из продуктов животного происхождения, молочные продукты в первую очередь. И второе, конечно, белок. Потому что дефицит белка часто встречается у вегетарианцев в рационе", — считает диетолог.

По словам диетолога, вегетарианцы также сталкиваются с анемией и дефицитом цинка. Врачи призывать не становиться "жёсткими веганами", потому что это может привести к потере важных микроэлементов и впоследствии к переломам, как это случилось с Николаем Дроздовым. То есть тем, кто полностью исключил мясо, стоит оставить в рационе молочные продукты, морепродукты, яйца и рыбу.