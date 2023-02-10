Остеопороз не пройдёт!: Как спасти кости от частых переломов и остаться вегетарианцем
Диетолог Макиша рассказала вегетарианцам, как избежать ломкости костей
Плотность костей у людей, которые придерживаются вегетарианской и тем более веганской диеты снижается быстрее, чем у тех, кто включает в рацион мясо и молочные продукты. Диетолог Марина Макиша рассказала читателям Лайфа, как избежать ломкости костей, если выбор всё же пал на вегетарианство.
"[Ломкость] связана с нехваткой кальция, который лучше усваивается из продуктов животного происхождения, молочные продукты в первую очередь. И второе, конечно, белок. Потому что дефицит белка часто встречается у вегетарианцев в рационе", — считает диетолог.
По словам диетолога, вегетарианцы также сталкиваются с анемией и дефицитом цинка. Врачи призывать не становиться "жёсткими веганами", потому что это может привести к потере важных микроэлементов и впоследствии к переломам, как это случилось с Николаем Дроздовым. То есть тем, кто полностью исключил мясо, стоит оставить в рационе молочные продукты, морепродукты, яйца и рыбу.
При этом у женщин в менопаузу существенно повышается риск остеопороза. Для поддержания костей в хорошем состоянии можно приобрести биодобавки и принимать дополнительно препараты кальция, железа и цинк. Растительного кальция много в листовой зелени, но его биодоступность всё же невысокая, отметила Макиша.
Напомним, 29 января Николай Дроздов попал в больницу с переломами рёбер после неудачного падения на улице. Инцидент произошёл в тот момент, когда телеведущий возвращался с работы в МГУ. На днях Дроздова выписали и отпустили домой, он признался, что не собирается подавать в суд на коммунальщиков. По словам супруги учёного, ломкость костей связана с тем, что он придерживался вегетарианства 50 лет. Последние годы телеведущий вновь ест мясо, однако последствия ограничений дают о себе знать.
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