Названы простые правила, которые помогут уберечься от гриппа
Врач Абакумов призвал регулярно соблюдать гигиену, чтобы не заразиться гриппом
Врач доказательной медицины Олег Абакумов перечислил простые правила, которые уберегут от гриппа. Так, по словам медика, избежать заражения помогут соблюдение социальной дистанции и вакцинация, которая, как правило, проводится ещё осенью. Особенно прививка важна для людей из группы риска. Речь идёт о пенсионерах, беременных и детях.
Чтобы не заболеть гриппом, также необходим крепкий иммунитет, зависящий, в частности, от питания. В связи с этим, как отметил Абакумов, в рационе обязательно должны присутствовать продукты, содержащие витамин D и омегу-3. Данные элементы, к примеру, есть в жирной рыбе. Вместе с тем для укрепления иммунитета нужен и белок, который содержится в куриной грудке, индейке и говядине.
"И, конечно же, гигиена. Элементарно моем руки, не трогаем лицо грязными пальцами, не грызём ногти, чихаем в локоть", — добавил медик в беседе с изданием "Вести Подмосковья".
В заключение специалист пояснил, как не путать грипп с ОРВИ и ковидом. При гриппе высокая температура, которая держится в течение нескольких дней, сопровождается головной болью. Не исключены задержка стула, а у детей — рвота. Кроме того, краснеет и в некоторых случаях отекает лицо.
Ранее врач Анатолий Альтштейн назвал четыре возможные причины смерти при гриппе. Среди них он упомянул и заболевания сердца.
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