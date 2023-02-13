Названы простые правила, которые помогут уберечься от гриппа

Врач доказательной медицины Олег Абакумов перечислил простые правила, которые уберегут от гриппа. Так, по словам медика, избежать заражения помогут соблюдение социальной дистанции и вакцинация, которая, как правило, проводится ещё осенью. Особенно прививка важна для людей из группы риска. Речь идёт о пенсионерах, беременных и детях.

Чтобы не заболеть гриппом, также необходим крепкий иммунитет, зависящий, в частности, от питания. В связи с этим, как отметил Абакумов, в рационе обязательно должны присутствовать продукты, содержащие витамин D и омегу-3. Данные элементы, к примеру, есть в жирной рыбе. Вместе с тем для укрепления иммунитета нужен и белок, который содержится в куриной грудке, индейке и говядине.

"И, конечно же, гигиена. Элементарно моем руки, не трогаем лицо грязными пальцами, не грызём ногти, чихаем в локоть", — добавил медик в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

В заключение специалист пояснил, как не путать грипп с ОРВИ и ковидом. При гриппе высокая температура, которая держится в течение нескольких дней, сопровождается головной болью. Не исключены задержка стула, а у детей — рвота. Кроме того, краснеет и в некоторых случаях отекает лицо.