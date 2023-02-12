Россиян предупредили о смертельно опасном осложнении после гриппа

Спустя несколько недель после гриппа может случиться так называемый отложенный инфаркт. Об этом предупредила терапевт Марина Константинова.

Как она пояснила в интервью Ura.ru, чтобы этого не произошло, при заболевании гриппом нужно соблюдать постельный режим. Дело в том, что при повышенной двигательной активности вирус намного быстрее распространяется в крови и провоцирует воспаление стенок сосудов. Это и приводит к развитию инфаркта, а порой и инсульта. Также в ряд самых частых осложнений гриппа Константинова включила лёгочные и внелёгочные.

"Пневмонию может вызвать как сам вирус гриппа, так и присоединившаяся бактериальная инфекция. Дыхательная недостаточность. Острый респираторный дистресс-синдром. Из других осложнений можно отметить мастоидиты, синуситы, отиты. Редко наблюдаются энцефалит, менингоэнцефалит, невриты, миокардиодистрофия, серозный миокардит, сепсис. А также может способствовать ухудшению хронических заболеваний с поражением лёгких, сердца, нервной системы или диабета", — рассказала Константинова.