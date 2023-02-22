Психиатр объяснил, как избавиться от навязчивых мыслей

Когда нервная система человека функционирует нормально, навязчивые мысли непродолжительные и сильно не дестабилизируют. Однако если нервная система истощена и имеется определённый дисбаланс в нейромедиаторной системе, которая отвечает как раз за тревогу, мысли приобретают действительно навязчивый характер. Как от них избавиться, объяснил в беседе с Лайфом врач-психиатр "СМ-Клиники" Антон Денисенков.

"Существует такое понятие, как "руминация" — это повторяющиеся негативные мысли, простыми словами — мыслительная жвачка. Одним из примеров данного понятия может быть постоянное обдумывание прошедших событий: я мог сделать так, а не так, и это превращается в колесо сансары, постоянный цикл. Данное состояние достаточно сильно истощает нашу нервную систему, так как в норме слишком много мыслей в голове не бывает", — пояснил психиатр.

Доктор отметил, что нервная система человека имеет достаточно сильную пластичность и быстро восстанавливается, но в процессе жизнедеятельности существуют сопутствующие негативные факторы, которые её могут истощать, например болезни, постоянный стресс, плохой сон.

По словам Денисенкова, самая быстрая и эффективная терапия — это психофармакотерапия. Однако данные препараты следует принимать строго под контролем лечащего врача, ведь самолечение может привести к более тяжким последствиям. Если навязчивые мысли приносят сильный дискомфорт, то лучше не затягивать и обратиться к специалисту, советует психиатр. В противном случае есть риск развития обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), панических атак и других тревожных расстройств, а также депрессии и психосоматических расстройств.