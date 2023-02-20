Названы опасные успокоительные, приём которых может обернуться слепотой и смертью

Наше беспокойное время породило волну самолечения стресса различными успокоительными. По словам врача-психиатра "СМ-Клиника" Антона Денисенкова, подобное отношение к лекарствам может вызвать ряд осложнений. В разговоре с Лайфом он разделил такие средства на два типа — растительные и синтетические.

"К препаратам растительного происхождения относятся: "мелиссы лекарственной трава", "мяты перечной листья", "экстракт валерианы", "настойка пустырника или боярышника", "цветки иван-чая" и т. д. Данные лекарственные формы можно встретить в аптеках, как в чистом виде, так и в составе препаратов. Если вечером заварить иван-чай вместе с мелиссой и мятой, то можно насладиться великолепным вкусом, а также мягким успокаивающим и седативным эффектом. Эта смесь самая безопасная", — пояснил он.

Что касается синтетических успокоительных, то к ним специалист отнёс бромиды, малые транквилизаторы, а также ряд барбитуратов. Действующим веществом в первых выступают натрия и калия бромид, содержащиеся в микстурах "Кватера" и "Бехтерева". Далее — лёгкие бензодеазепины, вызывающие быстрое торможение нервной системы и привыкание, а при резкой отмене — сильные побочные эффекты.

Собеседник Лайфа особо предупредил об опасности фенобарбитала — действующего вещества барбитуратов, запрещённых в ряде стран. Как правило, встречается оно в комбинированных успокоительных средствах. Фенобарбитал вызывает зависимость, а при синдроме отмены — галлюцинации и судорожные состояния.

"У каждого человека нервная система работает при помощи нейромедиаторной системы, но восприимчивость у всех разная, — пытаясь достичь определённого комфорта, бесконтрольным приемом данных препаратов, мы можем очень сильно навредить организму и в процессе приёма получить ещё больший дискомфорт", — добавил психиатр.

В случае неспособности самостоятельно справиться с возникшим стрессом Денисенков порекомендовал не прибегать к самодеятельности и обратиться к врачу. Он перечислил страшные последствия бесконтрольного приёма успокоительных: Сонливость, головокружение, спутанность сознания, нарушение сна;

Проблемы со зрением;

Различные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы;

Нарушение концентрации внимания, что особенно опасно при управлении транспортом;

Осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта;

Проблемы с памятью;

Частые перепады настроения от депрессивного к агрессивному;

При смешивании с различными препаратами психотропного спектра может привести к летальному исходу из-за угнетения сердечно-сосудистой системы и дыхательного центра.