Психотерапевт дал совет, как сбросить груз "вековых" обид

Кто-то способен легко пережить нанесённую ему обиду, а некоторые впадают в депрессию на длительное время и сами себя уничтожают. Об этом рассказал психотерапевт Евгений Фомин в беседе с "Вечерней Москвой".

"Для кого-то обида ничего не значит, и такой человек испытывает максимум дискомфорт и раздражение, которые быстро проходят. У более впечатлительных обида переходит в дисфункциональные эмоции", — пояснил он.

В последнем случае речь идёт о том, что банальное раздражение сменяется гневом, человек неправильно интерпретирует случившееся и накручивает себя. Например, если вас назовут дураком, то в случае адекватной самооценки вы проигнорируете оскорбление, посчитав его ребячеством, заметил врач.

"Но если у человека низкая самооценка и он себя сам считает далеко не интеллектуалом, то на подобные высказывания у него возникнет крайне негативная реакция. А всё почему? Потому что оппонент попал в точку, подметив его слабые стороны, которые тот тщательно пытался скрыть", — заметил Фомин.

По его словам, посторонняя негативная оценка активирует иррациональные установки относительно самих себя. Поэтому большинство из нас годами копят обиды, внутри человека "разворачивается целая когнитивная карта с большим масштабом", он начинает думать, что раз и другие его сочли глупцом, то жизнь бессмысленна. Необходимо научиться объективно оценивать события и не искажать реальность, чтобы избежать печальных последствий. Если не удаётся самому справиться с грузом "вековых" обид, то можно обратиться к психологу, посоветовал Фомин.