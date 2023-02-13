Россиянам объяснили, почему замедленность мышления — повод для похода к психотерапевту

Нарушение сна и замедленность мышления относятся к симптомам депрессии. Об этом в беседе с "SM.News Тюмень" заявила врач-психиатр Тюменской областной клинической психиатрической больницы Занифа Тажиева.

"К симптомам депрессии или проявлениям депрессии относятся сниженное настроение, замедленность мышления, нарушение сна. Это может быть затруднение засыпания, раннее пробуждение в три, четыре, пять часов утра, бессонница, утрата чувства сна, отсутствие чувства отдыха после сна", — отметила она.

Вместе с тем люди могут испытывать головные боли, неприятные ощущения в груди и животе. К проявлениям депрессии относятся также снижение аппетита, нарушение стула и зуд.

Кроме того, врач рассказала, как отличить психическое расстройство от "сезонной хандры". По словам специалиста, при депрессии вышеуказанные признаки проявляются свыше двух недель. Эксперт подчеркнула: важно вовремя принять меры. Чтобы хандра не превратилась в расстройство, лучше сходить к врачу.

Тажиева заметила, что тревога, грусть и гнев не являются показаниями для консультации психиатра. Однако если они продолжаются длительное время, то это повод обратиться к специалисту.